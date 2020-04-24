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    24 апреля 2020, 12:37

    Кака оставил оборону Манчестер Юнайтед в дураках — легендарному голу исполнилось 13 лет

    Вспоминаем роскошный гол бразильца в ворота "красных дьяволов".

    Манчестер Юнайтед - Милан, getty images
    Манчестер Юнайтед - Милан, getty images 24 апреля 2020, 12:37

    В апреле 2007 года в полуфинале Лиги чемпионов сошлись Манчестер Юнайтед и Милан. Первая встреча в Англии завершилась со счетом 3:2 в пользу "красных дьяволов".

    В том матче за итальянскую команду дублем отметился Кака, а один из голов до сих пор живет в воспоминаниях футбольных фанатов.

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    Бразилец мастерски подстроился под мяч, оставил в дураках трех оппонентов и в ближнем бою переиграл Ван дер Сара.

    Видео гола:

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