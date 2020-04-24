Кака оставил оборону Манчестер Юнайтед в дураках — легендарному голу исполнилось 13 лет

Ретро Футбол

Вспоминаем роскошный гол бразильца в ворота "красных дьяволов".

В апреле 2007 года в полуфинале Лиги чемпионов сошлись Манчестер Юнайтед и Милан. Первая встреча в Англии завершилась со счетом 3:2 в пользу "красных дьяволов".

В том матче за итальянскую команду дублем отметился Кака, а один из голов до сих пор живет в воспоминаниях футбольных фанатов.

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Бразилец мастерски подстроился под мяч, оставил в дураках трех оппонентов и в ближнем бою переиграл Ван дер Сара.

Видео гола: