Правила жизни

Football.ua вспоминает жизненные принципы и яркие высказывания легендарного бразильца Кака.

Без преувеличения выдающийся футболист и неординарная личность, Кака отличается от подавляющего числа спортивных звезд тем, что его яркая и полная трофеев и титулов карьера прошла без скандалов. И обвинить бразильца не в чем, разве что в том, что он, возможно, так и не раскрылся во всей красе. Но на это имелись достаточно веские причины.

Обладатель Золотого мяча, лучший игрок планеты по версии ФИФА, FIFPro, World Soccer, Onze, FourFourTwo, лучший игрок Европы по версии УЕФА, Лучший игрок Серии А, чемпион мира, победитель Кубка конфедераций, Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, чемпион Италии и Испании, обладатель Кубка Испании и Суперкубка Италии, Кака утверждает, что даже не мечтал ни о чем подобном.

Огромную роль в том, как сложилась жизнь этого скромного, несмотря на удивительный талант, трудяги, сыграли его религиозные убеждения. Причем, в отличие от некоторых спортсменов, вешающих себе на шею огромные драгоценные кресты или другие символы той или иной религии, но на деле исповедующих далекие от нее принципы, Кака неукоснительно следовал тому, во что верил.

Пределом моих мечтаний было оказаться в Сан-Паулу и сыграть хоть один раз за сборную Бразилии, но у Иисуса были на меня другие планы

Ко мне часто обращались за советами, но я предпочитаю что-то показывать, а не говорить, чтобы люди брали пример с моих дел, а не прислушивались к моим словам.

На протяжении всей моей жизни Иисус всегда был для меня на первом месте. Но я никогда не был фанатиком, а просто старался следовать законам Божиим.

Я всю свою жизнь следовал Библии, и если говорят, что я хороший человек, то это, в первую очередь, благодаря Библии и моим родителям, привившим мне любовь к ней.

Реализовав свои планы на карьеру уже в самом ее начале (сыграть за Сан-Пауло и сборную Бразилии), Кака отправился покорять Европу, оказавшись в Милане. И именно на Сан-Сиро пришелся период расцвета одного из самых умных дриблеров XXI века.

Каждый гол, который я забил за Милан, был особенным

В Италии тренеры помешаны на деталях. Они тщательно изучают все мелочи, как ты двигаешься, какие позиции на поле занимаешь, и, в конце концов, находят способ тебя остановить.

Милан — это мой дом, Милану принадлежит мое сердце, в Милане всегда была потрясающая команда. Наверное, такая любовь бразильца к итальянской команде — это ненормально, но ничего не могу с собой поделать.

Моим самым ярким воспоминанием в клубной карьере является победа в финале Лиги чемпионов над Ливерпулем в 2007 году.

В 2009 году Кака за 67 миллионов евро приобрел Реал, причем на тот момент дороже платили только за Зинедина Зидана — 150 миллиардов лир (в пересчете на евро — 77,5 миллионов).

Нельзя полностью согласиться с футболистом и назвать его выступления в Испании провалом, но из-за травм он потерял один из своих козырей — скоростной дриблинг, и в полной мере оправдать ожидания все-таки не смог.

Даже Криштиану Роналду иногда освистывали на Сантьяго Бернабеу

Я был уверен в себе, когда принимал предложение Реала, но не смог показать того, что мне удавалось в Милане. Это был полный провал, хотя я и сыграл 120 матчей, забил 28 голов и выиграл три трофея.

В Реале все доводилось прессой и болельщиками до абсурда — и хорошее, и плохое. Адаптироваться к такой атмосфере было нелегко.

Несмотря ни на что, я приобрел ценный опыт за время выступлений в Реале. По крайней мере, я точно стал сильнее как личность.

Когда у меня ничего не получается, я могу хотя бы мечтать об успехе.

У нас были сложные, но всегда уважительные отношения с Жозе Моуриньо. Именно он научил меня терпению, бойцовским качествам и уважению к решениям тренера. Он помог мне повзрослеть и стать мужчиной.

В 2013 году Кака на сезон вернулся в Милан, но уже было ясно, что прежний кудесник так навсегда и остался в прошлом. Несмотря на это, бразилец вполне заслуженно занял место в Зале Славы "россонери". После Милана были Орландо Сити в МЛС было краткосрочное возвращение в Сан-Паулу и завершение карьеры игрока в 2017 году.

С опытом тебе уже не надо так много бегать за мячом, как раньше. Ты способен находить более короткие пути к цели

Как бы банально это ни звучало, без хорошей команды невозможно добиться успеха в футболе.

В футболе всегда так: если дела идут хорошо, то внимание обращают только на положительные моменты, но как только что-то пошло не так, все меняется и о хорошем уже не вспоминают.

Многие считают, что они заслуживают большего, чем на самом деле заработали, прилагая минимум усилий.

За свою карьеру Кака провел 92 матча в составе национальной сборной Бразилии (29 голов) и осуществил самую заветную мечту любого бразильского мальчишки — стал чемпионом мира (2002 год). Следующие два мундиаля оказались не столь удачными, как мировое первенство в Японии и Корее, а на провальный домашний чемпионат мира 2014 года он не попал в заявку, но место в Зале славы Мараканы себе гарантировал.

Я всегда хотел играть в сборной Бразилии, но только лишь в том случае, если бы тренеры действительно считали, что я могу принести пользу, а не за какие-то былые заслуги

Перед сборной Бразилии никто никогда не ставил никаких задач, потому что все и так понимали: единственная цель — выиграть любой турнир. Любое место, кроме первого, расценивается как катастрофа.

По-настоящему национальные чемпионаты и Лига чемпионов имеют вес только в те годы, когда нет чемпионата мира. В противном случае все игроки, тренеры, болельщики в первую очередь думают о мундиале.

Чемпионат мира без сборной Аргентины — это не чемпионат мира.

За свою клубную карьеру Кака сыграл 149 матчей за Сан-Паулу (50 голов), 307 — за Милан (104), 120 — за Реал (29) и 78 — за Орландо Сити (25). Неоднократно приходилось слышать, что было бы интересно посмотреть на него в английской Премьер-лиге, но бразилец не страдает от этого нереализованного опыта.

Я провел шесть лет в Милане, четыре года в Реале и девять — в сборной Бразилии. Мне кажется, лучшего и желать нельзя

В Премьер-лиге множество великих команд и замечательных футболистов, но даже не знаю, стоит ли жалеть о том, что мне не представилась возможность там сыграть.

Лучший футболист, с которым я когда-либо играл — это Роналдо. Если говорить о более молодых игроках, то мне больше всего нравится Неймар.

Еще задолго до завершения карьеры игрока Кака, в соответствии со своими убеждениями, начал активно участвовать в общественной жизни. Он в 2004 году стал самым юным в истории послом программы ООН по борьбе с голодом, а в 2008-м и 2009 годах журнал Time включал его в сотню самых влиятельных людей на Земле.

К слову, он был первым спортсменом в истории, у которого стало 10 миллионов подписчиков в Твиттере, причем произошло это не только благодаря его успехам на футбольных полях.

Возможно, в будущем мы увидим, как Кака пойдет по стопам Зинедина Зидана и станет успешным тренером. Возможно, повторит путь еще одного бразильца из Милана — Леонардо, благо, диплом по специальности "спортивный маркетинг" у него уже есть.

И можно не сомневаться, в том, что любое дело, которым Кака займется, он будет выполнять на совесть. По-другому он просто не умеет.

Я счастлив тем, как сложились моя жизнь и карьера. Хотя жизнь, в отличие от карьеры, еще не закончилась, и я верю, что в ней и дальше будет много хорошего

Я бы хотел со временем повторить путь Зинедина Зидана: отдохнуть какое-то время после завершения карьеры игрока, собраться с мыслями, а потом работать тренером, начав с молодых ребят в академии.

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