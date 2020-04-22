Тесты

Football.ua предлагает проверить знания о последнем футболисте, который выигрывал Золотой Мяч до эры Месси и Роналду.

22 апреля 1982 года на свет появился футболист, который до сих пор остается последним бразильцем, который выигрывал Золотой мяч. В игре Кака была подлинная магия – его умение отдать пас выделялось даже на фоне великих партнеров по Милану.

В честь бразильского волшебника мы подготовили онлайн-викторину.

Если у вас не отображается тест, попробуйте пройти его по прямой ссылке.

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Горка Элустондо, Football.ua

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