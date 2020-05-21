Тренер национальной сборной Испании высказал свое мнение по поводу футбола в условиях пандемии коронавируса.
Луис Энрике, Getty Images
21 мая 2020, 14:34
Луис Энрике считает, что без зрителей на трибунах футбол уже не тот.
"Играть без болельщиков еще более грустно, чем танцевать с собственной сестрой, – цитирует тренера сборной Испании ESPN. – Я посмотрел несколько матчей чемпионата Германии в прошлый уик-энд, и могу сказать, что это ужасное зрелище".
Бундеслига первой из Топ-чемпионатов возобновила сезон 16 мая, сыграв матчи 26-го тура.
Ранее Football.ua оценил, насколько изменился футбол в Германии за время пандемии.