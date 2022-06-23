Испания

Відомі дати одного з найважливіших протистоянь.

Матчі між Реалом та Барселоною традиційно привертають увагу величезної кількості фанатів і в Іспанії, і у світі загалом.

Стало відомо, коли гранди іспанського футболу зустрінуться наступного сезону елітного дивізіону чемпіонату Іспанії.

Реал прийматиме на своєму полі Барселону 16 жовтня, а зустріч другого кола відбудеться на полі Барселони 19 березня.

Нагадаємо, що Реал у рамках поєдинку передсезонної підготовки в турне США зіграє проти споконвічного суперника — Барселони.