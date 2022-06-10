Испания

Ель-Класіко відбудеться у другій половині липня.

Реал у рамках поєдинку передсезонної підготовки в турне США зіграє проти споконвічного суперника — Барселони.

Поєдинок між двома флагманами іспанського футболу відбудеться у Лас Вегасі 23 липня, повідомляє офіційний твіттер-аккаунт мадридців.

Крім того, на команду Карло Анчелотті чекають ще два товариські матчі — проти Америки (26.07) та Ювентуса (30.07).

Нагадаэмо, що Реал планує витратити на трансфери приголомшливу сумму.