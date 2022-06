Реал у рамках поєдинку передсезонної підготовки в турне США зіграє проти споконвічного суперника — Барселони.

Поєдинок між двома флагманами іспанського футболу відбудеться у Лас Вегасі 23 липня, повідомляє офіційний твіттер-аккаунт мадридців.

Крім того, на команду Карло Анчелотті чекають ще два товариські матчі — проти Америки (26.07) та Ювентуса (30.07).

🇺🇸 🙌 ¡Volvemos a Estados Unidos!

⚽ Soccer Champions Tour

1️⃣ 23/07 vs @FCBarcelona_es (Las Vegas)

2️⃣ 26/07 vs @ClubAmerica (San Francisco)

3️⃣ 30/07 vs @juventusfces (Los Ángeles) pic.twitter.com/OfzFC853Vz