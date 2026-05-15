Іспанія

Півзахисник "вершкових" відновив заняття в загальній групі раніше запланованого терміну після інциденту з партнером по команді.

Хавбек мадридського Реала Федеріко Вальверде достроково повернувся до тренувального процесу.

Уругваєць пропустив вісім днів через конфлікт із одноклубником Орельєном Чуамені. Внаслідок сутички у Вальверде діагностували травму голови, що призвело до його госпіталізації. За цей інцидент обидва футболісти отримали від клубу штраф у розмірі 500 тисяч євро.

Медичний штаб рекомендував 27-річному гравцеві від 10 до 15 днів на відновлення, проте Федеріко випередив графік на кілька діб. Завдяки цьому він має шанси потрапити до заявки на найближчий поєдинок проти Севільї, який заплановано на неділю, 17 травня.

Попри повернення в стрій, ситуація всередині роздягальні залишається напруженою. У ЗМІ з'явилися повідомлення, що частина гравців виступає за відхід Вальверде влітку. Серед претендентів на півзахисника називають ПСЖ та Манчестер Юнайтед, хоча сам футболіст поки не заявляв про бажання залишити Мадрид.