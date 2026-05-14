Іспанія

Команда Мічела вийшла із зони вильоту за підсумками 36 туру іспанської Ла Ліги, але могла розраховувати й на більше.

Насправді це ще дуже треба постаратись відшукати в європейських чемпіонатах наприкінці поточного сезону такий рівень інтриги, до якого надає доступ іспанська Ла Ліга. Бо з чемпіоном тут усе зрозуміло — каталонська Барселона на голову вище за решту претендентів, та й із абсолютним аутсайдером усе зрозуміло — із Реалом Ов’єдо вже всі потрохи попрощались. А от поміж сьомою та передостанньою сходинкою різниця складає всього дев’ять залікових балів, тож можливим є будь-який сценарій розвитку подій.

У цьому контексті візит баскського Реала Сосьєдад під завісу тридцять шостого туру національної першості в гості до каталонської Жирони виглядав доволі цікавим видовищем наприкінці робочого дня в четвер. Адже свою перепустку до єврокубків команда Пеллегріно Матараццо вже здобула за рахунок перемоги в Кубку Іспанії, і навряд чи б вона могла розраховувати на участь в Лізі Європи УЄФА, якщо б спробувала зробити те саме, але через чемпіонат.

А от для колективу Мітчела в поточній кампанії настали дуже важкі часи, і "червоно-білі" жодним чином не убезпечили себе від вильоту до Сегунди за підсумками сезону. Ще й суперники на сам кінець залишились явно не з тих, хто розкидатиметься заліковими балами в різні боки, тож Жирона або виживатиме в боротьбі, або з боями залишить "елітний" дивізіон. Нудно точно не буде, у будь-якому випадку.

Як не був нудним зокрема й цей матч, який для господарів Монтіліві складався за цілком прийнятного сценарію. Принаймні таку кількість ударів у бік чужих воріт, яку дозволив завдати гравцям Мітчела баскський колектив цього разу, навряд чи б дозволив здійснити інший суперник. Але інша справа — якість тих пострілів.

На початку матчу дві гольові нагоди отримав Віктор Циганков, але його близький удар на завершення прострілу Морено з лівого флангу потягнув у ближньому куті Реміро й перевів м’яч у стійку, а коли за кілька хвилин потому прийшла подача з іншого боку поля, то вже й сам українець головою не влучив по воротах. Приблизно таку саму якість реалізації мали й інші його партнери, як, наприклад, Мартінес чи невгамовний Рока.

А от у Сосьєдада все в атаці вийшло буквально з другої спроби. Та й самих цих спроб за гру команда Матараццо мала дуже обмежену кількість. Але забила на 29 хвилині, коли спочатку Гассаніга не спробував уберегти команду від кутового на лівому фланзі атаки суперників, а потім із цього стандарту й прийшла гольова подача Гомеса на голову Йону Мартіну до центру штрафного.

Навряд чи хтось зможе стверджувати, що Жирона при цьому не награла бодай на один забитий м’яч у першому таймі, тоді як у другому взагалі майже не виходила з чужої половини поля. Проте довелось залучати й досвідченого Стуані для того, щоб принаймні хтось міг поставити крапку в цих безкінечних атаках команди Мічела. Що нападник і зробив на 66 хвилині, коли замкнув простріл Мартінеса з правого флангу.

На цьому тиск із боку "червоно-білих" себе не вичерпав, але за наступні пів години важко було пригадати бодай один цікавий момент у штрафному гостей. "Королівські" охоче фолили проти атак суперників на безпечній відстані від власного штрафного, та й самі стандарти в господарів поля цього вечора були, переважним чином, поганої якості. Тож у підсумку лише нічия, яка не надто цікава Сосьєдаду біля зони єврокубків, а от команду Мічела принаймні витягнула із зони вильоту на деякий час, хоча до розв’язки там ще дуже далеко.

У наступному турі каталонська Жирона гостюватиме в мадридського Атлетіко, тоді як баскський Реал Сосьєдад прийматиме Валенсію.

Жирона — Реал Сосьєдад 1:1

Голи: Стуані, 66 — Й. Мартін, 29

Жирона: Гассаніга — Мартінес, Франсес, Рейс, А. Морено — І. Мартін (Лемар, 57), Вітсель (Бельтран, 57), Унахі — Циганков (Ечеверрі, 80), Хіль (Стуані, 46), Рока.

Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру (Турр'єнтес, 87), Й. Мартін, Чалета-Цар, Гомес — Кубо (Каррера, 57), Еррера (Субельдія, 86), Горрочатегі (Солер, 57), Барренечеа (Марін, 34) — Сучич, Оярсабаль.

Попередження: Франсес, Рока — Барренечеа, Арамбуру, Оярсабаль, Гомес, Чалета-Цар, Каррера, Турр'єнтес