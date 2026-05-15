Реал Мадрид на своєму полі здолав Реал Ов’єдо у матчі 36-го туру Ла Ліги — 2:0.

Команда Альваро Арбелоа володіла перевагою протягом більшої частини першого тайму та створила кілька небезпечних моментів біля воріт суперника. Відкрити рахунок мадридцям вдалося наприкінці першої половини зустрічі — результативним ударом відзначився Гонсало Гарсія.

У другому таймі Реал продовжив контролювати гру, а ближче до фінального свистка перевагу господарів подвоїв Джуд Беллінгем. Асист на рахунку Кіліана Мбаппе. Варто зазначити, що обидва футболісти з’явилися на полі після перерви.

Український воротар Реала Андрій Лунін не потрапив до заявки на матч. Раніше повідомлялося, що голкіпер пропустив тренування через вірусну інфекцію.

Нагадаємо, Реал достроково гарантував собі друге місце у турнірній таблиці Ла Ліги. Після 36 турів мадридці мають 80 очок. Ов’єдо, своєю чергою, вже втратив шанси на збереження прописки в елітному дивізіоні.

Голи: Гарсія, 44, Беллінгем, 80

Реал Мадрид: Куртуа — Александер-Арнольд (Карвахаль, 64), Асенсіо, Алаба, Каррерас — Мастантуоно (Яньєс, 77), Камавінга, Чуамені (Беллінгем, 64), Діас (Паласіос Перес, 77) — Гарсія (Мбаппе, 69), Вінісіус

Реал Ов`єдо: Есканделл — Відаль (Аїхадо, 79), Баї, Костас, Альхассан — Чайра (Касорла, 55), Фонсека (Агудін, 79), Коломбатто, Фернандес (Ассан, 69) — Рейна, Віньяс