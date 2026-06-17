Іспанія

Керівництво саудівського гранда відновило інтерес до бразильського вінгера.

За інформацією авторитетного видання Globo, саудівський Аль-Хіляль серйозно розглядає можливість придбання вінгера каталонської "Барселони" Рафіньї. Представники Про-ліги планують підсилити свій склад бразильцем вже перед початком наступного сезону.

Саудівський клуб не вперше виявляє інтерес до футболіста. Наразі Аль-Хіляль відновив спроби переманити зірку, готуючи надзвичайно вигідну фінансову пропозицію, щоб додати ще одне гучне ім'я до своєї потужної лінії атаки. Попри спокусливі перспективи на Близькому Сході, швидкого переходу очікувати не варто.

Згідно з джерелами, Рафінья усвідомлює інтерес до своєї персони, але навряд чи погодиться обговорювати своє клубне майбутнє до завершення чемпіонату світу. Наразі фокус гравця повністю зосереджений на збірній.

Крім того, суттєвою перепоною для саудівців може стати позиція самої Барселони. У РафіньЇ залишається ще два роки контракту з каталонцями, а головний тренер команди Флік розраховує на нього і вважає ключовим виконавцем у своїх тактичних планах.

У сезоні 2025/26 на клубному рівні бразильський вінгер зіграв 31 гру. Забив 21 мʼяч, віддав 7 результативних передач та допоміг Барселоні виграти Суперкубок Іспанії та Ла Лігу. Трансфермаркт оцінює гравця в 70 млн євро.