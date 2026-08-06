Польський голкіпер Барселони відверто розповів про власну пагубну звичку.
Войцех Щесни, Getty Images
06 серпня 2026, 11:50
Польський голкіпер Войцех Щесни відомий не лише виступами на найвищому рівні, а й своєю пристрастю до куріння — гравець не приховує, що полюбляє затягнутися тютюновим димом. Утім, наслідувати його приклад воротар Барселони категорично не радить, нагадавши про шкоду нікотину для здоров'я.
"У мене є звичка, яка виявилася сильнішою за мене. Інші гравці також мають свої вади — хтось нікотин, хтось алкоголь чи азартні ігри. Я б не радив нікому палити. Це шкідливо.
Я це чудово розумію, але нічого не можу вдіяти", — сказав Щесни.
Нагадаємо, Щесни захищає кольори Барселони з 2024 року.