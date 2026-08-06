Іспанія

21-річний Альваро Кортес здобув довіру тренерського штабу та увійде до складу першої команди в новому сезоні.

Центральний захисник Барселони Альваро Кортес завоював довіру тренерського штабу першої команди.

Очікується, що 21-річний футболіст стане частиною основного складу "синьо-гранатових" у сезоні-2026/27. Керманич Ганс-Дітер Флік та керівництво каталонського клубу перебувають у захваті від гри молодого іспанця.

Альваро Кортес раніше виступав переважно за дублювальний склад "блаугранас", де носив капітанську пов'язку. За першу команду центрбек наразі провів лише один офіційний матч — дебют відбувся у травневій зустрічі Ла Ліги проти Алавеса, яка завершилася поразкою з рахунком 0:1.

Раніше повідомлялося, що Барселона продала свого вихованця до Сельти.