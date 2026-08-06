Залишається вмовити Тоттенгем продати гравця.
Крістіан Ромеро, Getty Images
06 серпня 2026, 10:07
Фіналіст чемпіонату світу-2026 аргентинський центральний захисник Крістіан Ромеро цього літа вже визначився щодо бажання залишити лондонський Тоттенгем.
Але до сих пір триває боротьба поміж претендентами на 28-річного виконавця, серед яких найбільших успіхів наразі досягнув мадридський Атлетіко.
"Шпори" хочуть отримати за футболіста 40-45 млн євро, і це наразі те, над чим активно працюють "матрацники".
А тим часом із боку гравця вже все готово до переходу — контракт до 2030 року із зарплатнею в 6 млн євро за сезон представники Ромеро вже узгодили з Атлетіко, тож наразі питання лише в домовленості поміж клубами.
Ромеро в минулому сезоні відіграв 32 матчі, забив шість голів та віддав чотири асисти.