Іспанія

Залишається вмовити Тоттенгем продати гравця.

Фіналіст чемпіонату світу-2026 аргентинський центральний захисник Крістіан Ромеро цього літа вже визначився щодо бажання залишити лондонський Тоттенгем.

Але до сих пір триває боротьба поміж претендентами на 28-річного виконавця, серед яких найбільших успіхів наразі досягнув мадридський Атлетіко.

"Шпори" хочуть отримати за футболіста 40-45 млн євро, і це наразі те, над чим активно працюють "матрацники".

А тим часом із боку гравця вже все готово до переходу — контракт до 2030 року із зарплатнею в 6 млн євро за сезон представники Ромеро вже узгодили з Атлетіко, тож наразі питання лише в домовленості поміж клубами.

Ромеро в минулому сезоні відіграв 32 матчі, забив шість голів та віддав чотири асисти.