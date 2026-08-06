Іспанія

Бразильський нападник погодився продовжувати виступи у складі "вершкових" після покращеної пропозиції.

Вінісіус Жуніор дав згоду на продовження контракту з Реал Мадрид. Зустріч представників сторін, яка відбулася в середу, стала переломною: "вершкові" запропонували бразильцеві зарплатню у розмірі 24 мільйони євро на рік плюс бонуси — такі умови влаштували гравця, повідомляє Cadena SER.

Уперше за тривалий час перемовини щодо 26-річного футболіста завершилися успішно.

За інформацією джерела, раніше мадридський клуб пропонував Вінісіусу близько 22 мільйонів євро, що не влаштовувало нападника. Невизначеною ситуацією мав намір скористатися лондонський Арсенал, який зробив зірку Королівського клубу своєю трансферною ціллю.

Чинна угода Вінісіуса добігає кінця наступного року.