Іспанія

Каталонський клуб чекає на пропозиції щодо іспанського форварда після його заяв про інтерес із боку ПСЖ.

Нещодавні заяви нападника Феррана Торреса можуть сприяти його трансферу з Барселони.

26-річний футболіст назвав "хорошим знаком" інтерес до себе з боку ПСЖ, а також дав зрозуміти, що "блаугранас" варто діяти спритніше, аби втримати його в команді. Як повідомляє видання Mundo Deportivo, у каталонському клубі розцінили висловлювання форварда як прозорий натяк на бажання змінити обстановку. Тепер керівництво чекає на конкретні пропозиції.

Головним претендентом на Торреса вважається ПСЖ. Керівництво Барселони розраховує, що парижани зроблять щедру пропозицію за автора переможного гола у фіналі чемпіонату світу. Чинний контракт Феррана закінчується наступного року, проте дешево відпускати гравця "синьо-гранатові" не збираються.