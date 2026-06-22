Іспанія

Аргентинець розглядає можливість провести символічний прощальний матч у складі Барселони.

Ліонель Мессі може завершити професійну кар'єру після виступів за Інтер Маямі. За інформацією El Nacional, легендарний аргентинець не виключає можливості востаннє вийти на поле у футболці Барселони.

Повідомляється, що американський клуб веде перемовини з каталонцями щодо проведення товариського матчу в рамках Кубка Жоана Гампера.

Ідея полягає в тому, щоб Мессі зіграв по одному тайму за кожну з команд, символічно поєднавши два найважливіші етапи своєї кар'єри.

Наразі сторони обговорюють деталі потенційної зустрічі, яка може стати особливою подією для вболівальників як Барселони, так і Інтер Маямі.

Раніше сім'я Мессі повідомила про проблеми зі здоров'ям у батька Ліонеля.