Ліга Європи

Команди визначились із формою на майбутній матч кваліфікації Ліги Європи.

Сьогодні, 18 серпня, відбудеться перший матч раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи, у якому зіграють Дніпро-1 та кіпрський АЕК.

За кілька годин до матчу команди затвердили форми, у яких вони вийдуть на поле. Дніпряни у своєму дебютному єврокубковому матчі будуть використовувати синій комплект форми, а кіпріоти вийдуть у жовто-зелених кольорах.

Також відзначимо, що голкіпер Дніпра-1 вийде у білому светрі, а його колега з Ларнаки у бірюзовому.

Нагадаємо, поєдинок Дніпро-1 — АЕК розпочнеться о 21:00 за київською годиною. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри.