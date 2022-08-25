Ліга Європи

У матчі-відповіді плей-оф кваліфікації дніпряни зіграють проти представника кіпрського футболу.

У рамках матчу-відповіді раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи Дніпро-1 в гостях на Кіпрі зіграє проти АЕКу з Ларнаки.

Для дніпрян це перша єврокубкова дуель в історії клубу. У першій грі команда Олександра Кучера поступилася з рахунком 1:2.

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Кіпріоти розпочинали свій шлях з другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, але там вони поступилися датському Мідтьюлланну (1:1 та 1:2). У третьому раунді відбору Ліги Європи АЕК пройшов сербський Партизан (2:2 та 2:1).

Нагадаємо, матч АЕК Ларнака – Дніпро-1 відбудеться сьогодні, 25 серпня, о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.