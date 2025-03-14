Ліга Європи

Наставник шотландської команди поділився своїми думками після гри з Фенербахче.

Головний тренер Рейнджерс Баррі Фергюсон прокоментував прохід своєї команди до чвертьфіналу Ліги Європи після протистояння з Фенербахче у серії післяматчевих пенальті.

"Це була насичена гра, це точно! Ми знали, з чим стикаємося: із дуже гарною командою. Одна річ, яку мої гравці продемонстрували – це характер. Ми могли б зіграти краще і нам треба буде проаналізувати це. Але з погляду взаємодії, боротьби один за одного, прояву характеру та бажання — це все, що я хочу впровадити у свою команду, і вони це продемонстрували.

У серії пенальті великий Джек показав свою майстерність. Хаджі явно розчарований тому, що не забив пенальті, але я сказав йому, що це просто частина футболу.

Я абсолютно радий потрапити до вісімки найкращих турніру. Це дуже важливо для клубу, але й для гравців, бо вони пережили важкі часи. Я радий, що вони виявили характер, який необхідний, якщо вони хочуть грати тут, у Рейнджерс.

Я дозволив гравцям самим вирішити, хто битиме. Думаю, важливо, щоб вони обговорили це між собою. Йдеться про те, щоб прагнути мети, оскільки це лотерея.

Уболівальники стояли за гравців до останнього. Легко засмутитися через гру, і я це розумію. Але одна з особливостей уболівальників на цьому стадіоні полягає в тому, що вони підбадьорювали гравців, незважаючи ні на що. Це дало їм трохи енергії, щоб продовжувати боротися, тому що вони були на межі виснаження. Фанати відіграли вирішальну роль, а у серії пенальті вони показали для нас найвищий клас", — наводить слова Фергюсона прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Рейнджерс — Фенербахче.