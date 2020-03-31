Украина

Бывший игрок киевского Динамо поведал о приблизительной стоимости столичного гранда.

Экс-защитник киевского Динамо и сборной Украины Владислав Ващук рассказал о том, сколько стоит "бело-синий" клуб.

"Я не знаю, как на данный момент обстоят дела у братьев Суркисов с продажей Динамо. Приблизительная стоимость? Кто-то говорит, что 300 млн евро, я знаю о 120 млн. Но много всего еще из имущества находится в аренде", — говорит Ващук.

Еще один бывший футболист киевлян Георгий Деметрадзе поведал, как встречали футболистов в киевских заведениях.

А футбольный агент Артем Панков рассказал, что вместе с Артемом Милевским планирует запустить собственную линию одежды. Все это в новом выпуске YouTube-канала Любители.

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