Італія

Опція трансферу форварда Астон Вілли активувалася автоматично після фіналу Кубка Італії.

Рома остаточно викупить нападника Доніелла Малена в Астон Вілли. Про це повідомляє журналіст Філіппо Біафора.

За інформацією джерела, прописана в орендній угоді опція обов’язкового викупу активувалася автоматично після результатів фіналу Кубка Італії.

У зимове трансферне вікно римський клуб орендував нідерландського форварда з умовою, за якої трансфер стане обов’язковим у разі виходу команди до Ліги чемпіонів або Ліги Європи.

Після поразки Лаціо від Інтера у фіналі Кубка Італії ще одна путівка до Ліги Європи перейшла через чемпіонат. Таким чином, команди, які завершать сезон на п’ятому та шостому місцях Серії А, отримають право виступати в турнірі.

Рома вже гарантувала собі фініш не нижче шостої позиції, тому умови для автоматичного викупу Малена були виконані.