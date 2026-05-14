Італія

Головний тренер россонері незадоволений втручанням Златана у роботу команди та розглядає відхід після завершення сезону.

Головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі близький до відходу з клубу після завершення сезону. Про це повідомляє Corriere della Sera.

За інформацією джерела, причиною напруження стали серйозні розбіжності між наставником і радником керівництва клубу Златаном Ібрагімовичем. Сторони конфліктували через кадрові рішення, зокрема щодо кандидатури третього воротаря на наступний сезон.

Також Аллегрі не сподобалися близькі стосунки Ібрагімовича з Антоніо Кассано, який регулярно критикував Мілан і самого тренера. Окрім цього, швед втручався у роботу штабу, даючи тактичні поради Юссуфу Фофана та Рафаелу Леау.

Повідомляється, що конфлікт загострився ще на початку квітня, після чого Ібрагімович певний час не з’являвся на базі клубу в Міланелло.

Аллегрі готовий залишити Мілан незалежно від того, чи зможе команда пробитися до Ліги чемпіонів. Серед можливих варіантів продовження кар’єри для фахівця називають збірну Італії.