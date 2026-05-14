Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Італійський фахівець отримає повний цикл роботи з національною командою до наступного чемпіонату світу.

Карло Анчелотті офіційно продовжив контракт зі збірною Бразилії до 2030 року. Про це повідомляє пресслужба Бразильської конфедерації футболу.

Нова угода розрахована ще на чотири роки та дозволить італійському тренеру пройти повний цикл підготовки команди до чемпіонату світу-2030.

Анчелотті очолив збірну Бразилії у травні 2025 року. За цей час команда провела під його керівництвом десять матчів, здобула п’ять перемог, двічі зіграла внічию та зазнала трьох поразок. Різниця м’ячів — 18:8.

Сам тренер заявив, що з першого дня зрозумів значення футболу для Бразилії та хоче повернути національну команду на вершину світового футболу.

"Вже рік ми працюємо над тим, щоб повернути збірну Бразилії на вершину світу. Але і CBF, і я хочемо більшого — більше перемог, більше часу, більше роботи. Ми дуже раді оголосити, що продовжимо співпрацю ще на чотири роки", — сказав Анчелотті.

Президент CBF Самір Шауд назвав продовження контракту історичним рішенням та підкреслив, що федерація прагне підтримувати Бразилію на найвищому рівні світового футболу.