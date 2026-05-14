Французький клуб достроково гарантував собі підвищення в класі після технічної перемоги над Бастією.

Ле Ман офіційно забезпечив собі повернення до елітного дивізіону чемпіонату Франції. Про це повідомляє пресслужба Ліги 1.

Команда набрала 62 очки після технічної перемоги над Бастією та стала недосяжною для найближчих переслідувачів у турнірній таблиці.

Для Ле Мана це буде перший сезон у Лізі 1 з кампанії-2009/10. Клуб став другою командою, яка достроково гарантувала собі підвищення в класі — раніше путівку до еліти здобув Труа.

Ще одне місце у французькій Лізі 1 буде розігране у стикових матчах. За право виступати в еліті поборються переможець пари Сент-Етьєн — Родез та команда, яка фінішує 16-ю у Лізі 1.