Україна

Коуч чернівецької команди поділився своїми думками після гри з ЛНЗ.

Головний тренер Буковини Сергій Шищенко прокоментував нічийний результат у матчі стартового туру УПЛ проти черкаського ЛНЗ (0:0).

"Насамперед хочу подякувати всім нашим уболівальникам, які завжди підтримують команду і сьогодні були разом із нами на цьому історичному матчі. Вони чекали повернення Буковини до елітного дивізіону 32 роки, тому цей поєдинок мав для нас особливе значення. Ми чудово розуміли, проти якого суперника граємо. Не все з того, що планували, вдалося сьогодні реалізувати на полі, але, безумовно, ми задоволені результатом. Це історичний бал для нашого клубу, міста та всіх уболівальників.

Сьогодні були два різні тайми. У першому нам не вдалося показати той футбол, який ми планували. Натомість після перерви футболісти, які вийшли на заміну, суттєво посилили гру. І Груша, і Войтіховський, і Одінака, і Бабак додали команді гостроти в атакувальних діях. У нас були певні кадрові проблеми, але вже до наступного матчу зможемо розраховувати на Іллю Путрю та Вячеслава Танковського. Найближчим часом до загальної групи повернеться Віталій Дахновський. Крім того, до команди ще приєднаються нові футболісти, тому ми очікуємо на подальше підсилення складу. Це лише перший матч сезону. Попереду дуже багато складних поєдинків, і нам ще потрібно додавати в багатьох компонентах. Уже наступні матчі покажуть, на що ми справді здатні.

Звичайно, всі ми мріяли, щоб цей історичний матч відбувся в Чернівцях. На жаль, поки що граємо не вдома. Хочу щиро подякувати Львову та футбольному клубу Карпати за гостинність і можливість провести цей поєдинок на стадіоні Україна. Ми з нетерпінням чекаємо моменту, коли знову зіграємо в рідному місті, на рідному стадіоні, за підтримки наших уболівальників. Я впевнений, що на цей перший історичний матч у Чернівцях прийде дуже багато людей, і ми всі дуже чекаємо цього дня", — наводить слова Шищенка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Буковина – ЛНЗ.