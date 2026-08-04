Україна

Коуч Кудрівки поділився своїми думками після гри з "гірниками".

Головний тренер Кудрівки Олександр Протченко прокоментував поразку своєї команди у матчі стартового туру УПЛ проти донецького Шахтаря (1:5).

"Погано, що програли, але розуміли, що граємо з сильним суперником. Більшу частину часу здавалося, що виглядали достойно. Розуміли, що нам треба робити: прикривати простір, шукати шанси на контратаках. Вдавалося нам декілька разів в позиційних атаках знаходити ширину. Після того, як ми зробили розворот, зробили подачу, заробили кутовий, забили гол. На жаль, не вдалося нам втримати рахунок.

Можливо, клас суперника. Я дякую хлопцям. В першу чергу питаю з себе, що не так зробили, де ми не змогли їм підказати, а далі вже будемо розбиратися і бути краще в наступних матчах.

Звичайно, складно стартувати в чемпіонаті проти Шахтаря. Учасник групового етапу Ліги чемпіонів, команда з великою історією. Але цікаво було їм протистояти. Я їм вдячний за гру. Бажаю їм удачі в Лізі чемпіонів", — наводить слова Протченка УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Кудрівка.