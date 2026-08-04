Україна

Коуч черкаської команди поділився своїми думками після гри з Буковиною.

Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов прокоментував нічийний результат у матчі стартового туру УПЛ проти Буковини (0:0).

"Ми чекали складного матчу. Буковина — досить хороша команда. Вони дуже якісно провели попередній чемпіонат. Минулого року у них була одна тільки поразка в чемпіонаті, тому ми готувалися до серйозного матчу.

Звичайно, нам потрібно було підготувати команду максимально добре функціонально за такий короткий термін, особливо після двох матчах у єврокубках. Але якщо ми хочемо грати в таких турнірах, ми повинні бути готові до цього, повинні вчасно відновлюватися і бути готові грати через два дні на третій.

Тому в першому таймі, звичайно, була повна перевага. Потрібно було реалізовувати свої моменти, і тоді за рахунком було б легше грати. Звичайно, якщо функціонально було б більше часу на відновлення, було б легше грати, тому що фізіологію ти не обдуриш: є фізіологічні процеси, і потрібен час на відновлення.

Але я вже тільки що сказав, що ми хочемо претендувати на зону єврокубків, хочемо грати в єврокубках, то ми повинні бути готові до цього. Коли немає сил, треба діставати характер і постаратися досягти максимального результату в тому чи іншому матчі. Я не буду шукати якісь виправдання, що ми не готові через єврокубки", — наводить слова Пономарьова прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Буковина – ЛНЗ.