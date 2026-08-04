Україна

Донецький клуб увійшов до топ-2 світового рейтингу за версією CIES.

Шахтар посів друге місце у рейтингу клубів із найкращим відсотком збереження м’яча під високим пресингом. Про це свідчать дані Міжнародного центру спортивних досліджень (CIES Football Observatory).



Рейтинг охоплює 60 футбольних ліг світу та оцінює ефективність команд у ситуаціях, коли вони перебувають під інтенсивним пресингом суперника.



Такий результат підтверджує високий рівень технічної підготовки футболістів Шахтаря та ефективність ігрової моделі команди, яка дозволяє впевнено контролювати м’яч навіть під сильним тиском суперників.

Нагадуємо, що Шахтар із хет-триком Еліаса розбив Кудрівку.