Україна

Бразильський форвард хоче встановити власний рекорд результативності та допомогти команді захистити чемпіонський титул.

Нападник Шахтаря Кауан Еліас поділився враженнями після яскравого старту нового сезону УПЛ. У матчі першого туру проти Кудрівки бразилець оформив свій дебютний хет-трик у професійній кар'єрі та допоміг "гірникам" здобути переконливу перемогу з рахунком 5:1.

Після гри форвард розповів, що ставить перед собою високі особисті цілі й розраховує провести найкращий сезон у кар'єрі.

"Я хочу забити понад 20 голів. Це має стати моїм особистим рекордом. Думаю, мені це потрібно, і я можу наполегливо працювати, щоб досягти цього. Я впевнений, що мені це вдасться. Разом зі своїм штабом, а також із командою тут у Шахтарі я знаю, що зможу цього досягти".

Еліас також наголосив, що перед донецьким клубом стоять серйозні завдання як на внутрішній арені, так і в єврокубках.

"Думаю, тепер перед нами стоять значно більші виклики. Ми граємо в Лізі чемпіонів. Крім того, нам потрібно захищати чемпіонський титул. Це набагато складніше, адже всі хочуть завоювати цей трофей, а ми повинні його відстояти. Ми знаємо, що буде непросто, але зробимо все можливе, щоб знову перемагати, здобути чемпіонство та пройти якомога далі в Лізі чемпіонів", — сказав бразилець.

24-річний бразилець виступає за Шахтар із лютого 2025 року. За цей час він провів 47 матчів у всіх турнірах, забив 15 м'ячів і віддав 8 результативних передач.