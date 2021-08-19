Украина

Форвард "горняков" — о дебютном вызове в сборную Украины.

Нападающий донецкого Шахтера Даниил Сикан прокомментировал дебютный вызов в состав национальной сборной Украины.

"Я даже когда проснулся, не ожидал такой новости. Приятно получить первый вызов. Осталось только тренироваться и доказывать, что я достоин.

Вообще не ожидал, что вызовут. Видел, что я был в расширенном списке, но не ожидал, что попаду в основной список. Есть мотивация доказать тренеру, что он не просто так меня вызвал в сборную", - приводит слова Сикана ТК Футбол 1/2/3.

Ранее сообщалось, что Марлос объявил о завершении карьеры в сборной Украины.