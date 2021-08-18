Украина

Проходимся по всем наставникам в истории главной команды страны.

Александр Петраков – исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины. Теперь официально. 47-летний специалист мог стать 12-м по счету наставником главной команды нашей страны, но стал одним из немалых и.о.

В данном тексте мы вспомним, как руководили нашей национальной дружиной предшественники чемпиона мира — от Виктора Прокопенко до Андрея Шевченко.

Виктор Прокопенко (1992)

Человек, который вошёл в историю как первый тренер жёлто-синих. Проработал он в том числе самый первый матч, в Ужгороде против венгров, сыгранный в гостевой форме миланского Интера. Итогом стало поражение 1:3 с единственным голом наших в исполнении Ивана Гецко.

Николай Павлов и Леонид Ткаченко (оба — и.о., 1992)

Дуэт временных наставников вывел украинцев на одну игру — против Беларуси в Минске. Увенчался матч ничьей 1:1, за украинцев забил Юрий Максимов.

Олег Базилевич (1992-1994)

Давний друг и соратник Валерия Лобановского проработал во главе сборной побольше, но не очень удачно. Начал с одесской ничьей против израильтян, продолжил гостевой победой над литовцами, но это всё были товарняки. К слову, как и первая победа "жёлто-синих" на "Республиканском" — волевые 3:1 над беларусами.

Олег Петрович также вошёл в историю как первый тренер, который вывел сборную Украины на официальный матч. Главная команда нашей страны в рамках отбора на Евро-1996 на упомянутой выше "Республике" уступила литовцам, что повлекло за собой отставку наставника.

Владимир Мунтян (и.о., 1994)

Два товарняка с южными корейцами — два поражения. 0:1 и 0:2 соответственно. И такое бывает.

Йожеф Сабо (первый заход, 1994)

Легендарный Йо-Йо не один раз заходил как в киевского Динамо, так и в национальную сборную. Первое пришествие вышло недолгим от слова совсем — игра со словенцами (по нулям) и разгром эстонцев в рамках того же отбора.

Анатолий Коньков (1995)

Будущий президент ФФУ у тренерского руля тоже не продержался долго – всего 7 матчей. И первым из них стал позорный влёт хорватам со счётом 0:4. Можно сказать, тогда ещё не функционер окончательно завалил отборочный турнир к Евро-1996.

Йожеф Сабо (второй заход, 1996 – 1999)

Период воистину исторических матчей. Это и победа над Португалией в отборочном цикле Мундиаля-1998, и две игры с россиянами в отборе на Евро-2000. Одна из них – имени гола Шевченко в ворота Филимонова, такого памятного для нас всех… даже для тех, кто в силу возраста те времена не застал!

Второй приход Сабо – это и два самых… нет, потом ведь были еще греки, так что просто два трагичных плей-офф, которые породили для нас в этих матчах некоторое проклятие. Балканское проклятие. Сначала были хорваты, не пустившие нас на мировое первенство 1998, а затем словенцы, преградившие дорогу на Евро-2000. И да, знаменитое «Сашко, де ти гуляв?»

Одно из лучших, а возможно и лучшее Динамо в истории на этот раз не трансформировало свои успехи на уровень сборной. Пришло время, когда главную команду страны, теперь уже другой, вновь возглавил Валерий Лобановский…

Валерий Лобановский (2000 – 2001)

Тему того, как это назначение состоялось, мы задевать не будем. Но Сабо, по его словам, чувствует вину перед Лобановским до сих пор.

Приход Мэтра в сборную Украины пришёлся на время, когда его Динамо уже начало стремительный путь с вершин в виде полуфинала Лиги чемпионов до будничной борьбы с Шахтером за первое место в чемпионате Украины. И отбор на ЧМЯК-2002, в котором имели место и позоры в виде домашнего влёта полякам с феерившим в их атаке Эммануэлем Олисадебе, увенчался для нас продолжением проклятия решающих матчей. Только теперь на место балканцев заступили немцы…

Домашние 1:1 оставляли нам шансы что-либо сотворить в Дортмунде, однако мы ими не воспользовались абсолютно никак. Итог – 1:4 и окончательное прощание со сборной уже испытывавшего серьёзные проблемы со здоровьем ВВЛ.

Леонид Буряк (2002 – 2003)

В ход пошли ученики Валерия Васильевича. И у Леонида Буряка получилось неудачно даже исходя из той небольшой планки, которая была задана тогда.

В отборе на Евро-2004 украинцы заняли третье место в группе с будущими сенсационными чемпионами континента – греками. Конечно, это было расценено как полнейший провал, и даже домашние 2:2 с испанцами не стали индульгенцией, когда рядом можно было поставить ничьи с армянами и северными ирландцами.

Олег Блохин (первый заход, 2003 – 2007)

Всегда запоминается последнее слово. В случае Олега Блохина – последнее место работы. И потому Блохин-тренер навсегда останется в истории неудачником, который довел Динамо Киев до четвертого места в УПЛ, да к тому же за несколько флеш-интервью и пресс-конференций успел стать из легенды настоящим посмешищем.

Однако в сборной дела Олега Владимировича обстояли иначе. Он пообещал выход на Чемпионат мира – мы его получили. Более того, с первого места, без всяких плей-офф.

После был и сам немецкий Мундиаль, где мы, не без помощи госпожей удачи и жеребьевки, пробились в восьмерку лучших сборных мира, и вылетели только от будущих чемпионов – итальянцев.

Затем был провальный отбор на Евро-2008, где наша команда заняла четвертое место в группе и не получила путевки даже в пресловутый плей-офф. Однако уход Блохина не означал окончательное прощай со сборной, скорее тут подходит "‎до свидания"‎.

Алексей Михайличенко (2008 – 2009)

От одного сопредседателя комитета национальных сборных УАФ (все правильно сказано?) мы переходим ко второму. Алексей Михайличенко провел у руля желто-синих не самый худший отбор, который включал в себя победу над англичанами в тогда еще Днепропетровске. Да что там говорить – опередить хорватов тоже дорогого стоит!

Однако плей-офф… скучная ничья с греками в Афинах и досадное поражение на Донбасс Арене с минимальным счетом. Билеты в ЮАР покупать нам не пришлось. Впереди было домашнее Евро, к которому команду готовил старый знакомый – Олег Блохин. Нооооо… давайте обо всем по порядку!

Мирон Маркевич (2010)

Мирон Богданович был назначен на пост главного тренера сборной с прицелом на грядущее Евро. Однако после четырёх товарищеских матчей с четырьмя победами он покинул свой пост добровольно. Причина – разгар кабинетной войны между руководствами Динамо и Металлиста, работу в котором Маркевич совмещал с работой в сборной.

Юрий Калитвинцев (и.о, 2010-2011)

У данного временщика, экс-помощника Мирона Богдановича, результаты были на другом полюсе – 8 матчей и лишь одна победа. Впрочем, данная кандидатура и не рассматривалась на постоянную основу, та и матчами были одни товарняки.

Олег Блохин (второй заход, 2011-2012)

Открытие НСК "‎Олимпийский"‎ и "‎Арены Львов"‎, Евро-2012 – все это второе пришествие Олега Блохина. На домашнем континентальном первенстве мы не смогли выйти из группы, хотя историческая победа над шведами с дублем Шевченко – это то, что мы будем помнить всегда. Как и поражение англичанам с незасчитанным голом Девича. Будем помнить, забывая про офсайд Милевского…

К слову, ушел Блохин тоже после матча с англичанами, на сей раз – в рамках отбора к ЧМ-2014. Ничья на Уэмбли с фантастическим голом Коноплянки казалась отличным результатом, но Олег Владимировича позвало родное Динамо. Отказаться он, как мы понимаем, не мог.

Андрей Баль (и.о., 2012)

Близкий друг и соратник Блохина провел у руля главной команды страны 2 матча. Оба – крайне неудачно. Гостевые 0:0 с Молдовой и домашние 0:1 от Черногории очень сильно помешали нам в отборе на бразильский Мундиаль.

Александр Заваров (и.о., 2012)

У еще одной легенды Динамо был и вовсе один матч – выездной товарняк против болгар. Наши одержали победу 1:0 благодаря единственному мячу Александра Кучера.

Михаил Фоменко (2013 – 2016)

Чтобы вы понимали – это вместо планируемого Свена-Йорана Эрикссона…

Впрочем, Фоменко – это снова пресловутое правило "‎помнят последнее слово"‎. Евро-2016 с квинтэссенцией в виде выхода на замену Тимощука смазало Михаилу Ивановичу почти всё хорошее. А оно, если хорошенько покопаться в памяти, было.

Это и отличное продолжение отбора на Чемпионат мира с двумя победами над поляками, и прекрасный первый матч плей-офф против французов (со смазанным вторым, проклятие продолжилось), и выход на Евро (кстати, через плей-офф, причем балканский – словенцы получили холодную месть!), но… позор, случившийся в самой Франции на континентальном первенстве, перечеркнул это. Мы стали худшей командой турнира, ни разу даже не забив.

Андрей Шевченко (2016 – 2021)

А тут приходится говорить наиболее аккуратно. Это было только вот-вот, на наших глазах, и мы еще толком в себя не пришли, будем откровенны.

Но резюме довольно хорошее – победа в группе Лиги Наций, первое место без поражений в отборе на Евро, 1/4 этого самого Евро… да, был провал в отборе на Чемпионат мира. Тот самый, на который мы, скорее всего, и так бы не поехали. И было кабинетное поражение в группе Лиги Наций среди представителей элиты, но ведь кабинетное. На поле… там мы испанцев обыгрывали, будучи пораженными коронавирусом.

И пожалуй главное, что в сборной Шевченко и его ассистентов хочется отметить – радикальная смена стиля игры. Итальянцы не только сами начали играть в испанский футбол, но и нас ему приучили. Да, с топовыми соперниками (и со шведами, когда на кону было все) мы возвращались на круги своя, но то, что боязнь больше перестала быть неотъемлемой частью нашей игры – неоспоримый факт.