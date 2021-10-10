ЧМ-2022. Отбор

Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Львівське, оценивает действия футболистов сборной Украины в гостевом матче отбора на чемпионат мира-2022 против Финляндии.

Мы избавились от уже поднадоевшей серии ничейных результатов. Если бы Александру Петракову предложили бы вновь дать интервью в стиле того, как он это сделал перед отчетной игрой, то такой краткий комментарий абсолютно точно описал бы сухой остаток после выезда в Хельсинки.

В столицу Финляндии сборная Украины отправлялась, в первую очередь, с той целью, чтобы для самой себя подтвердить обоснованность претензий на выход в следующий раунд, так как при любом другом исходе матча против подопечных Маркку Канервы ситуация в группе накалилась бы до предела.

Мы много говорили о необходимости добывать результат в заключительных матчах отбора, но теперь наиболее важным является то, что шаг за шагом Украина начала двигаться ко своей цели.

По итогам голосования, при поддержке спонсора сборной Украины ТМ Львівське, приз "Лев матчу" в игре против Финляндии получил полузащитник нашей национальной команды — Андрей Ярмоленко, который свои ранним результативным ударом создал отличное подспорье для дальнейшего успеха подопечных Александра Петракова.

Лидерские качества, прекрасно чувство мяча и партнеров по команде — это те качества данного футболиста, на которые полагаются представители тренерского штаба и болельщики уже далеко не первый сезон.

Своей работой на футбольном поле Андрей сумел заслужить признание публики, но самое главное, безусловно, это то, что его активность позволила "сине-желтым" наконец-то оставить эту незавидную ничейную серию позади.

Football.ua оценивает игру футболистов сборной Украины в матче на Олимпиястадион (по 10-балльной шкале).

Украина

Андрей Пятов — 7,5. В сторону ворот сборной Украины соперники в отчетной встрече нанесли 11 ударов, пять из которых пришлись непосредственно в створ. Поскольку один гол мы все-таки пропустили, то четыре из выстрелов были отражены непосредственно Пятовым.

В их числе и удар головой от Похьянпало, уже после которого Пукки повезло удачно подставить ногу. Пятов был близок в тот момент к тому, чтобы попасть во все хайлайты игрового дня, однако партнеры испортили ему прекрасную возможность.

В остальном, можно было отметить несколько неуверенных фиксаций, а также опасное отражение удара Лода со штрафного во второй тайме. В остальных эпизодах у нашей штрафной был только один полноправный хозяин.

Александр Тымчик — 7,0. Правый фланговый защитник нашей команды показал качественно исполнение по ходу всего поединка, присоединялся к атакам именно тогда, когда этого требовала ситуация, но при этом иногда допускал ошибки наравне со всеми партнерами, которые в последствии могли обойтись Украине неприятностями.

Отдельно стоит отметить глубокое подключение Тымчика ко второй голевой атаке команды Петракова — яркий пример, когда время, место и действие футболиста гармонично слились в унисон.

Илья Забарный — 7,0. Отличительная особенность единственного представителя киевского Динамо из центральной тройки игроков защиты нашей команды было малое количество ошибочных действий. Фланг Забарного не так уж и часто задействовался при основательном построении атак, поэтому его перемещения в зоне не были растянуты на широкие дистанции.

Илья при этом и сам достаточно качественно читал эпизоды, грамотно закрывая от соперников свои недостатки в виде игры на высоких скоростях.

Сергей Кривцов — 7,0. В роли страхующего защитника из тройки центральных наиболее опытный футболист из выставленных Петраковым с первых минут чувствует себя достаточно уверенно. У Кривцова нет необходимости делать много перемещений по своей зоне, поэтому он был максимально сконцентрирован на борьбе и персональной опеке, что в ситуации с противостоянием паре форвардов Финляндии имело ключевое значение.

Небольшое число ошибок при передачах у Сергей имело место быть, равно как и несколько проигранных дуэлей с последующим возникновением опасности у наших ворот. Однако, там, где надо было страховать более молодых коллег, Кривцов справлялся отлично.

Николай Матвиенко — 6,5. Проблемой левого центрального защитника команды Петракова было то, что на его участь пришлось наиболее количество эпизодов работы с мячом, по сравнению с остальными партнерами по позиции. Матвиенко приходилось удерживать свою зону, подключаться к позиционному розыгрышу, подчищать за остальными центральными защитниками, а также раздавать передачи на среднюю и дальнюю дистанции.

Конечно, где-то в этой суматохе могла потеряться ориентация в пространстве. К большому нашем сожалению, это привело к пропущенному мячу. Но были настолько, или даже чуть менее, грубые недочеты от Николая в дальнейшем? На этот вопрос ответ придется поискать с большими усилиями.

Эдуард Соболь — 5,5. Замена левого флангового защитника уже после первого тайма — одна из наибольших интриг на стартовых минутах второй половины отчетного поединка. Петраков видел, что сборная не дает достаточной интенсивности в атаке на этой стороне поля, в то время как соперники начинают продавливать в прессинге именно это крыло нашей команды.

Не добавляло красок в перспективы для Эдуарда и отсутствие выигранных дуэлей против оппонентов, к которым прибавлялись затем вынужденные фолы, а также регулярные ошибки при передачах, в условиях редкого присутствия мяча в ногах.

Тарас Степаненко — 7,0. Был лишь один явный момент в матче, когда с уверенностью можно было сказать: "Степаненко действительно не успел". Эта ситуация — эпизод с пропущенным мячом, когда перед Тарасом был выбор: таранить партнера по команде, и "выносить" его вместе с мячом, но зато Пукки бы не получил злополучный отскок, или же оставить все как есть.

Итоговый выбор игрока мы все прекрасно видели, но совершенно нет желания его винить за этой. На самом деле, как для противостояния мобильному Лоду и компании, Степаненко провел достаточно солидный матч в своей зоне.

Николай Шапаренко — 7,0. Впрочем, по партнеру Тараса по зоне ответственности можно было сказать ровно то же самое, с одной лишь оговоркой, что Шапаренко было визуально "больше" на поле, нежели более опытного напарника, за счет его постоянных перемещений вдоль центральной линии.

Это был не тот случай, когда индивидуальные действия полузащитника помогли бы нашей команде решить свои задачи, однако, в целом, со своей работой в построении атак и прессинге соперников справлялся на достойном уровне.

Андрей Ярмоленко — 8,0.

Роман Яремчук — 7,5. Один из запоминающихся эпизодов этого матча произошел именно с участием форварда нашей команды. Да, именно та ситуация, когда Роман запорол момент для удара банальным промахом мимо мяча на входе в чужую штрафную под конец матча. Это был скорее не технический брак, а сигнал на в техническую зону с просьбой о замене.

И в этом нет ничего удивительного — финны любят строить выход в атаку через длинные переводы, и без активного противодействия нашей линии нападения тут уж точно нечего было делать. Яремчук отбегал выделенные для него 86 минут игрового времени, и банально устал. Однако, свой гол он забить сумел, а также отдал голевую передачу, пусть ее и можно было прозевать из-за красоты удара Ярмоленко.

Виктор Цыганков — 6,5. Вновь лидер атак киевского Динамо сумел оставить двоякое впечатление от своей игры. С одной стороны, если Цыганкову удавалось удерживать мяч у себя в ногах, то сборная неплохо прибавляла в скорости, однако следом зачастую Виктор не мог найти достойного варианта развития наступлений, поэтому мы были вынуждены отходить обратно в оборону.

Сравнивать его статистику по потерям и аналогичный показатель у того же Ярмоленко было и вовсе любопытно. Да, игрок левого фланга атаки потерял мяч всего 15 раз против 22 у партнера по команде, но удельный вес пользы от контроля со стороны Андрея и со стороны Виктора попросту несоизмерим. И тем не менее, голевой пас в ситуации, когда впору было забивать и самому, у Цыганков точно никто не собирается отнимать.

Виктор Корниенко — 7,0. Замена флангового защитника в перерыве, зачастую, не имеет значительного влияния на игру, однако в контексте встречи против Финляндии с появлением Корниенко на поле стало спокойнее на душе как за его зону в защите, так и открылись новые перспективы в атаке.

Кто бы еще шел замыкать прострелы в район дальней штанги, с чем у нас были хронические проблемы по ходу всего поединка! Виктор мог и самостоятельно добивать соперников под занавес поединка, но редкий сейв Градецки в этот вечер помешал сделать концовку для нашей команды чуть проще.

Александр Зубков, Сергей Сидорчук, Артем Довбик, Сергей Булеца — пусть большая часть замен от Александра Петракова и была запоздалой, однако свою роль они все равно сумели сыграть. Сидорчук дал чуть больше свежести нашей опорной зоне, а тройка ориентированных на атаку футболистов прекрасно вытесняла соперников с нашей половины поля за счет скорости в контратаке.

Тренерскому штабу удалось отыскать баланс в игре даже после ротации — это тоже можно считать хорошим успехом. Однако данная группа футболистов провела на поле слишком мало времени, чтобы хоть как-то ее оценить.