ЧМ-2022. Отбор

Подопечные Александра Петракова продолжают готовиться к матчу с Боснией и Герцеговиной.

Сборная Украины готовится к очередному поединку в отборе на чемпионат мира-2022 – против команды Боснии и Герцеговины.

Подопечные Александра Петракова провели предматчевую тренировку на поле стадиона Арена Львов, сообщает официальный сайт УАФ.

Матч Украина – Босния и Герцеговина состоится во Львове во вторник, 12 октября, и начнется в 21:45. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.