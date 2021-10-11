ЧМ-2022. Отбор

Боснийский защитник поделился своими ожиданиями перед игрой с Украиной.

Защитник сборной Боснии и Герцеговины Дарио Думич прокомментировал предстоящий поединок отборочного цикла ЧМ-2022 против Украины.

"Мы тренировались в Сараево, чтобы поддерживать форму, но все было как-то необычно (Думич и еще три футболиста пропустили игру с Казахстаном, поскольку не получили виз – прим.). Мы не ожидали, что окажемся в такой ситуации. Также было необычно то, что нам пришлось наблюдать за игрой из отеля, но мы очень рады победе. Однако это все позади.

Сейчас мы концентрируемся на подготовке к матчу с Украиной. Это отличная команда, и впереди нас ждет тяжелый матч, но я верю, что мы сможем набрать очки. Я рад, что спустя долгое время меня снова пригласили в национальную команду, и для меня большая честь быть частью сборной", — приводит слова Думича официальный сайт Футбольного союза Боснии и Герцеговины.

Напомним, матч Украина – Босния и Герцеговина состоится во Львове во вторник, 12 октября, и начнется в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.