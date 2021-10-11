ЧМ-2022. Отбор

Деннис Хаджикадунич поделился мыслями по поводу завтрашнего матча против Украины.

Защитник сборной Боснии и Герцеговины Деннис Хаджикадунич прокомментировал предстоящий поединок отборочного цикла ЧМ-2022 против национальной команды Украины.

"Несмотря на то, что у нас были определенные проблемы, в первую очередь из-за виз в Казахстан, подготовка прошла очень хорошо. Те, кто остался в Сараево, хорошо поработали, и нам удалось извлечь максимум удовольствия, поэтому мы готовы и в хорошем настроении выйдем на матч с Украиной.

Надеемся завтра добиться положительного результата. Украина, безусловно, хорошая команда, состоящая из качественных футболистов. Мы собираемся победить и сделаем все возможное, чтобы завтра достичь своей цели. Мы верим в свои качества и впереди нас ждет сильный соперник. Мы не будем ничего просчитывать, мы просто хотим победить", — приводит слова Хаджикадунича пресс-служба Футбольного союза Боснии и Герцеговины.

Напомним, матч Украина – Босния и Герцеговина состоится во Львове во вторник, 12 октября, и начнется в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.