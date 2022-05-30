Украина

Відбірковий матч плей-офф ЧС-2022 відбудеться 1 червня.

Сьогодні, 30 травня, збірна України залишила Брдо після місячної підготовки та вирушила до Глазго на матч плей-офф відбору ЧС-2022 проти Шотландії. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Ранкове тренування пройшло у сонячну погоду і це заняття практично стало репетицією до матчу проти шотландців — залишилася одна тренувальна сесія — на полі стадіону Хемпден Парк.

У занятті взяли участь 24 виконавці. Денис Попов сьогодні завершив програму реабілітації і вже працював із м'ячами — поки що індивідуально, проте вже завтра захисник має повернутися до спільної групи.

По обіді збірна України вирушила до аеропорту Любляни, звідки було призначено виліт чартеру до Глазго. До Шотландії вилетіли усі 25 гравців, присутніх на зборі. Андрій Лунін приєднається до команди в готелі Crowne Plaza, в якому "синьо-жовті" мешкали минулого літа під час Євро.

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо), Андрій Пятов (Шахтар), Дмитро Різник (Ворскла), Андрій Лунін (Реал).

Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Денис Попов (усі — Динамо), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва — Шахтар), Віталій Миколенко (Евертон), Едуард Соболь (Брюгге), Тарас Качараба (Славія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик (обидва — Шахтар), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко (усі — Динамо), Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1), Андрій Ярмоленко (Вест Гем), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті), Руслан Маліновський (Аталанта), Олександр Зубков (Ференцварош).

Нападники: Артем Довбик (СК Дніпро-1), Роман Яремчук (Бенфіка), Данило Сікан (Ганза).

Нагадаємо, матч Шотландія – Україна відбудеться 1 червня у Глазго о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу. Переможець матчу 5 червня зустрінеться у фіналі плей-офф із Уельсом.