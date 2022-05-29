ЧМ-2022. Отбор

Керманич збірної Шотландії оцінив рівень національної команди України.

У півфіналі плей-офф відбору на майбутній чемпіонат світу в Катарі на національну збірну України очікує гостьове протистояння з Шотландією.

Головний тренер шотландської команди Стів Кларк поділився очікуваннями від поєдинку з українцями.

"Україна — це дійсно хороша команда, вони мені подобаються. Україна грає на перемогу. Вони віддають перевагу футболу першим номером. Я не думаю, що вони приїдуть і сядуть у захист, навпаки. ‎Українці добре діють як в атакувальній фазі, так і в переході в оборону, коли вони втрачають м’яч та швидко намагаються його відібрати. Це технічно здібна команда.

У них є дві системи гри, можуть грати двома різними способами. З трьома центральними захисниками, або стандартно в лінію з чотирьох оборонців. Я не зовсім впевнений, з чого вони почнуть. Але й вони не знають про наш план. ‎

Шахтар переважно грає на заключних етапах міжнародних турнірів, Динамо виступає в групі єврокубків. Це гравці високого рівня, не слід себе обманювати. Можливо, ви не впізнаєте всі прізвища або не знаєте рівень українського футболу, але вони завжди задіяні на дуже хорошому рівні", — цитує слова Кларка The National.

Нагадаємо, матч 1/2 фіналу плей-офф відбору ЧС-2022 між збірними Шотландії та України відбудеться 1 червня у Глазго на стадіоні Хемпден Парк. Початок зустрічі — 21:45.