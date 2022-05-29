ЧМ-2022. Отбор

Захисник збірної України висловився напередодні матчу плей-офф.

Напередодні півфінального матчу плей-офф за вихід до Чемпіонату світу проти Шотландії своїми думками поділився захісник збірної України Тарас Качараба.

Представник Славії вважає, що результат матчу багато в чому буде залежати від стандартних положень.

"Наразі в Словенії стоїть така свіжа, справжня шотландська погода, і добре тренуватися, адже попередні дні були досить спекотними. Як, наприклад, день двосторонки. Це було досить важко, а от сьогодні погода сприяє підготовці до поєдинку із Шотландією.



Сьогоднішні вправи нам підняли настрій — була така собі весела розминка. Відчули трохи ритм роботи і привели себе в тонус. Шотландський, англійський, ірландський футбол, звичайно, має свої сильні сторони. Це самовіддача, дії на другому поверсі, атлетизм та сила, тому ми розбираємо їхні матчі й готуємося до манери гри чи не кожного футболіста.

Помалу підходимо до цього поєдинку. Думаю, що важливу роль зіграють стандартні положення. Біля своїх воріт треба зіграти надійно й упевнено"", — наводить слова Качараби офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, матч 1/2 фіналу плей-офф відбору ЧС-2022 між збірними Шотландії та України відбудеться 1 червня у Глазго на стадіоні Хемпден Парк. Початок зустрічі — 21:45.