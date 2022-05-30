ЧМ-2022. Отбор

Тренер національної збірної Шотландії Стівен Нейсміт висловився про одного з лідерів своєї команди Ендрю Робертсона.

Ендрю Робертсон — один із лідерів Ліверпуля та збірної Шотландії. Цього тижня захисник програв Реалу у фіналі Ліги чемпіонів.

У Шотландії багато фанатів побоюються, що ця поразка позначиться на психологічному стані Робертсона і він не зможе бути готовим до гри проти України за вихід на чемпіонат світу на всі 100%.

"Я думаю, з ним все буде в порядку. Він буде засмучений, я знаю ці відчуття, коли ти програєш фінали кубків. Але це трапляється кожного року, в Шотландії також", — цитирует Стівена Daily Record.

"Як тільки Ендрю приїде в збірну, то відразу сфокусується на наступній грі, адже тут змінюється оточення та динаміка. Це футбол найвищого рівня, тому з Робертсоном не буде проблем, в цьому можна не сумніватися".

"Винагорода, що стоїть на кону, більша за все, адже ти можеш потрапити на чемпіонат світу", – сказав Нейсміт.

Шотландія зіграє против України першого червня. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція.