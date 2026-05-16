У рамках передостаннього, 29-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Києві СК Полтава "прийматиме" місцеве Динамо.

СУБОТА, 16 ТРАВНЯ, 13:00. СТАДІОН ДИНАМО ІМ. В. ЛОБАНОВСЬКОГО, КИЇВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МИХАЙЛО РАЙДА (ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ.). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Після дострокового вильоту з УПЛ Полтава зазнала очікуваної поразки в Черкасах (0:2). ЛНЗ продовжив безвиграшну серію "малиново-золотих" до 14-ти поєдинків (3Н, 11П). Цікаво, що розпочалася вона якраз у наступному матчі після сенсаційної звитяги підопічних Павла Матвійченка над сьогоднішнім її суперником на початку грудня (2:1), коли Ігор Костюк дебютував на чолі столичного колективу.

Єдине, чого зараз може досягнути полтавський клуб, це обійти Олександрію й фінішувати в турнірній таблиці не останнім, але вкрай малоймовірно, що поєдинок із Динамо допоможе Полтаві. Кияни продовжують боротися за третю сходинку чемпіонату, маючи намір не залишитися без медалей утретє в своїй історії.

У 99-й день народження клубу "біло-сині" порадували своїх уболівальників домашньою перемогою над Колосом (2:1). Андрій Ярмоленко продовжує рухатися назустріч бомбардирському рекорду Максима Шацьких і цілком може зробити свій наступний крок уже сьогодні. Навіть із фіналом Кубка України на носі (20.05), Динамо має спокійно розібратися з аутсайдером УПЛ.

Варто зазначити, що перемога над Полтавою не гарантує столичній команді продовження боротьби за "бронзу". Полісся закріпиться в топ-3, якщо в понеділок упорається із Зорею. Зауважимо, що в останньому турі житомиряни прийматимуть Рух, тоді як Динамо — Кудрівку, тож зараз ситуація перебуває під повним контролем підопічних Руслана Ротаня.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Полтава: Мінчев — Ухань, Підлепич, Місюра, Савенков — Плахтир, Даниленко — Одарюк, Сад, Вівдич — Сухоручко

Динамо: Нещерет — Коробов, Біловар, Михавко, Дубінчак — Михайленко — Ярмоленко, Буяльський, Шапаренко, Огундана — Герреро

ЦІКАВІ ФАКТИ

Динамо може забити 2200-й гол (ще 3 м'ячі) або пропустити 700-й гол (ще 1 м'яч) в Чемпіонаті.

Полтава пропускає голи впродовж рекордних для клубу 26-ти ігор УПЛ.

Динамо може провести 520-й "сухий" матч в Чемпіонаті.

100-й матч в УПЛ може провести Володимир Бражко (Динамо).

Гольова серія Матвія Пономаренка (Динамо) триває 3 гри — 3 голи.

15-й гол в УПЛ може забити Матвій Пономаренко (Динамо).

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

