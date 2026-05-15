Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Повернення зіркового нападника серйозно змінює конкуренцію за місце в складі.

Національна збірна Бразилії розглядає можливість включення Неймара до остаточної заявки на чемпіонат світу-2026. Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, ще нещодавно участь 34-річного форварда в турнірі вважалася малоймовірною, однак його останні виступи та стабільна ігрова практика за Сантос змінили ситуацію та позицію всередині тренерського штабу Карло Анчелотті.

З моменту останньої міжнародної паузи Неймар провів дев’ять матчів і взяв участь у дев’яти з останніх 12 ігор свого клубу, що позитивно вплинуло на його шанси повернутися до національної команди.

Головний тренер Карло Анчелотті поки не ухвалив остаточного рішення і планує оголосити фінальну заявку з 26 гравців уже наступного понеділка.

Утім, потенційне повернення Неймара може коштувати місця кільком відомим футболістам. Серед тих, хто опинився під загрозою, — нападник Челсі Жуан Педро. Також під питанням залишається позиція опорного півзахисника Андрея Сантоса, тоді як форварди Ендрік та Ігор Тьяго, навпаки, покращили свої шанси потрапити до складу.