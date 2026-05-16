Англія

Клуб задоволений роботою тренера, який стабілізував команду після боротьби за виживання.

Ноттінгем Форест планує запропонувати новий довгостроковий контракт головному тренеру Вітору Перейрі. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, попри чутки про можливі кадрові зміни влітку, керівництво клубу та гравці повністю задоволені роботою 57-річного фахівця. У клубі відзначають, що внутрішня атмосфера зараз є максимально стабільною, а пріоритетом є продовження співпраці.

Перейра очолив Ноттінгем Форест у лютому, підписавши контракт на 18 місяців, і має ще рік чинної угоди. Проте клуб прагне заздалегідь забезпечити стабільність і готовий сісти за стіл переговорів щодо нового договору.

Під його керівництвом команда змогла значно покращити результати, вийти до півфіналу Ліги Європи та достроково гарантувати собі збереження місця в Прем’єр-лізі після перемоги Арсеналу над Вест Гемом. На момент підтвердження порятунку Форест мав сім очок переваги над зоною вильоту за два тури до фінішу.

Окремо зазначається, що клуб також має намір зберегти ключових гравців у літнє трансферне вікно, щоб продовжити розвиток команди без масштабної перебудови.

Перейра, який став уже четвертим постійним тренером Форест у сезоні, зумів стабілізувати склад і повернути команді впевненість після серії змін на тренерському містку.