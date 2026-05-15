Тренерський штаб збірної Тунісу на чолі з Сабрі Лямуші офіційно оприлюднив фінальну заявку команди на чемпіонат світу-2026, який пройде в США, Канаді та Мексиці.

Головна несподіванка списку — відсутність захисника донецького Шахтаря Алаа Грама. Футболіст не потрапив до остаточного складу, попри те, що за кожен день його перебування на турнірі клуб міг отримувати близько 9000 євро компенсації від ФІФА.

На мундіалі збірна Тунісу виступить у групі F, де її суперниками стануть Швеція, Японія та Нідерланди. Турнірна сітка обіцяє серйозне випробування для африканської команди вже на старті.

Заявка збірної Туніса для участі на чемпіонаті світу 2026:



Воротарі: Аймен Дамен (Сфакс), Сабрі Бен Хассен (Сахел), Абдельмухід Чамах (Клуб Афрікан).

Захисники: Ян Валері (Янг Бойз), Мутаз Неффаті (Норчопінг), Ділан Бронн (Серветт), Раед Чіхауї (Монастир), Монтассар Талбі (Лор’ян), Адем Арус (Касимпаша), Омар Рекік (Марібор), Алі Абді (Ніцца), Мохамед Бен Хміда (Еспіранса Туніс).

Півзахисники: Ельїс Шкірі (Айнтрахт), Аніс Бен Слімане (Норвіч), Рані Хедіра (Уніон Берлін), Мортада Бен Унас (Касимпаша), Ісмаел Гарбі (Аугсбург), Мохамед Хадж-Махмуд (Лугано), Ганнібал (Бернлі)

Нападники: Еліас Саад (Гановер), Халіль Аярі (ПСЖ), Еліас Ашурі (Копенгаген), Себастьян Тунекті (Селтік), Хазем Мастурі (?), Фірас Чават (Клуб Афрікан), Раян Еллумі (Ванкувер)

Розклад матчів Тунісу на ЧС-2026 (група F):

15 червня: Швеція — Туніс

21 червня: Туніс — Японія

26 червня: Туніс — Нідерланди