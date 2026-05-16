СУБОТА, 4 ЖОВТНЯ, 19:30 ▪️ ВЕМБЛІ СТЕДІУМ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Челсі підходить до фіналу в статусі явного андердога, однак останні матчі подарували фанатам певний привід для оптимізму. Команда тимчасового тренера Калума Макфарлейна спершу здолала Лідс у півфіналі завдяки голу Енцо Фернандеса, а потім перервала серію невдач нічиєю на Енфілді проти Ліверпуля. Для молодого наставника це буде найважливіший матч у кар’єрі — і водночас ще одна спроба знайти рецепт проти Гвардіоли після нічиєї 1:1 на Етіхаді у січні.

Головною надією "синіх" залишається Коул Палмер, який чудово знає систему Манчестер Сіті та здатен вирішити епізод одним дотиком. Важливою новиною для Челсі також є повернення Ріса Джеймса — саме його лідерства та спокою часто не вистачало команді у великих матчах цього сезону. Водночас кадрові проблеми нікуди не зникли: Естеван вже не зіграє до кінця кампанії, а стан Роберта Санчеса оцінюватимуть безпосередньо перед фіналом.

Манчестер Сіті ж входить у фінал у значно стабільнішому стані. Команда Пепа Гвардіоли не програє вже дев'ять матчів поспіль у всіх турнірах, а останніми тижнями знову демонструє ту саму фірмову атакувальну машину, яка роками домінує в англійському футболі. У півфіналі "містяни" врятувалися від сенсаційної поразки Саутгемптону завдяки пізнім голам Жеремі Доку та Ніко Гонсалеса, а після упевнено розібралися з Крістал Пелес у чемпіонаті.

Особливо небезпечним для Челсі виглядає повернення до стартового складу Ерлінга Голанда, Раяна Шеркі та Доку, яких Гвардіола поберіг посеред тижня. "Містяни" вже двічі грали проти Челсі цього сезону в АПЛ і взяли чотири очки з шести можливих, а квітнева перемога 3:0 на Стемфорд Брідж лише підтвердила, наскільки болючими для "синіх" залишаються матчі проти Сіті. Але слід також зазначити, що Сіті також не є бездоганним, що на власному прикладі показав Евертон, який на радість Арсеналу відібрав у команди Пепа очки.

Щодо очікувань, на Вемблі Манчестер Сіті традиційно контролюватиме м’яч і темп гри, тоді як Челсі спробує відповісти швидкими переходами та індивідуальними спалахами Палмера чи Жуана Педро. Для лондонців критично важливо уникнути провалів після пропущених м’ячів, адже саме в ці моменти команда найчастіше розсипалася цього сезону. Водночас Кубок Англії не раз дарував сенсації — чого тільки вартує минулорічний тріумф Крістал Пелес у грі з Сіті, а фінал на Вемблі — це завжди окрема історія, де статус фаворита не гарантує нічого.