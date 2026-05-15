Італія

Італійський вінгер проведе останній домашній матч на Стадіо Олімпіко проти Лаціо.

Вінгер Стефан Ель-Шаараві офіційно повідомив, що залишить Рому після завершення нинішнього сезону.

33-річний італієць опублікував емоційне прощальне звернення у своїх соціальних мережах, у якому підсумував свій тривалий шлях у клубі та подякував усім, хто був поруч протягом цього часу.

"Є місця, які стають домом, навіть якщо ти цього не помічаєш. А потім одного дня розумієш, що це було набагато більше… це були люди, емоції, життя. Для мене ці 10 років були всім цим.

Я приїхав сюди з мріями, амбіціями і великим бажанням довести. Йду з переповненим серцем. Наповненим спогадами, спільними битвами, величезними радощами, але й складними моментами, які допомогли мені вирости — як на полі, так і поза ним.

У цьому середовищі я знайшов справжню любов, щиру повагу і відчуття приналежності, яке виходить далеко за межі футболу. Я завжди намагався шанувати цю футболку максимально щиро, віддаючи все щодня без винятку.

Ми разом написали важливі сторінки, переживши емоції, які залишаться назавжди, зокрема перемогу в міжнародному трофеї, що ще більше нас об’єднала і яку я завжди носитиму в собі. З часом зросла відповідальність, і капітанська пов’язка була для мене не просто роллю, а величезною честю.

Як і всі історії, ця також мала початок і зараз підходить до завершення. Цей сезон був особливим і місцями складним, але це частина футболу і це не змінює того, ким я є і що я завжди віддавав.

Дербі з Лаціо стане моїм останнім домашнім матчем на Олімпіко. І немає кращої гри, щоб віддати все, що я завжди намагався показувати — відданість, повагу і любов до цієї футболки, а передусім мою вдячність.

Дякую клубу, який дав мені можливість вирости як людині та футболісту. Дякую моїм партнерам по команді, з якими я ділив кожну емоцію. Дякую персоналу за щоденну роботу і підтримку. І особливе дякую вам, уболівальники… бо ви змусили мене почуватися одним із вас завжди.

Я йду, але частина мене залишиться тут. Бо деякі історії не закінчуються — вони лише змінюють форму. Я завжди буду вдячний цьому клубу і передусім цьому місту, яке дало мені так багато.

Дякую, Рома. З любов’ю, Стефан" — напив Ель-Шаараві у соцмережах.

💛❤️



Ci sono luoghi che diventano casa senza che tu te ne accorga. E poi, un giorno, ti rendi conto che è stato molto di piú… erano persone, emozioni, vita.



Per me, questi 10 anni sono stati tutto questo.



Sono arrivato qui con sogni, ambizioni e tanta voglia di dimostrare. Me… pic.twitter.com/RZctMults1 — Stephan El Shaarawy (@OfficialEl92) May 15, 2026

Стефан Ель Шаараві за два періоди провів за Рому 346 матчів і зробив 115 результативних дій. Після завершення сезону він отримає статус вільного агента.