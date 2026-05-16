Французький півзахисник провів складний сезон і може залишити мадридський клуб уже цього літа.

Реал Мадрид готовий вислухати пропозиції щодо Едуардо Камавінги, яким активно цікавиться Парі Сен-Жермен. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, 23-річний француз пережив непростий сезон, а черговим ударом для нього стало непотрапляння до заявки збірної Франції на чемпіонат світу-2026.

Головний тренер французької національної команди Дідьє Дешам пояснив це рішення травмами та нестабільною ігровою практикою футболіста протягом кампанії. Наставник також наголосив, що Камавінга ще молодий і має час повернутися на свій найкращий рівень.

Цього сезону хавбек вийшов у стартовому складі Реала лише у 23 із 54 матчів, провівши на полі 43% від загальної кількості хвилин команди. Його роль у складі помітно зменшилася після приходу Альваро Арбелоа.

Ситуація для француза ускладнилася ще й реакцією вболівальників на Бернабеу — в окремих матчах фанати освистували гравця, тоді як тренерський штаб дедалі частіше віддавав перевагу молодшим футболістам у ключових поєдинках.

Попри контракт до літа 2029 року, в AS стверджують, що Реал серйозно розгляне варіант продажу Камавінги у випадку отримання вигідної пропозиції. Особливо з огляду на зацікавленість з боку ПСЖ, який уважно стежить за ситуацією навколо півзахисника.