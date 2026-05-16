До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 15 травня 2026 року.

Завершилася 1542 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

Колишній тренер збірної України Сергій Ребров вніс 30 мільйонів гривень для застави за Андрія Єрмака

Україна та росія провели перший етап обміну 1000 на 1000, у межах якого додому повернулись 205 українців. Лубінець зазначав, що 95% повернутих сьогодні потрапили в полон у 2022 році

Послам та іноземним делегаціям показали місце влучання в Дарницькому районі Києва. До зруйнованого будинку також приїжджав Зеленський.

росія веде переговори з Лукашенком, аби залучити Білорусь до війни проти України. рф розглядає плани операцій з Білорусі — або проти Чернігівсько-Київського напрямку, або проти однієї з країн НАТО.

15 травня поліціянти перевіряли документи у водія, якого за рішенням суду позбавили права керування. Тоді чоловік напав на поліціянтів зі зброєю. Унаслідок цього загинув 33-річний капітан поліції Сергій Чорний

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 221 бойове зіткнення. Противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет, 55 авіаційних ударів — скинув 155 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 5453 дрони-камікадзе та здійснив 2187 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав одного авіаудару із застосуванням чотирьох КАБ та здійснив 41 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, один з них — із РСЗВ. Зафіксовано одну ворожу штурмову дію.

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів атакував позиції наших підрозділів в бік Ізбицького, Тернової, Нововасилівки та в районі Стариці, Лиману та Синельникового.

На Куп'янському напрямку ворог атакував один раз в бік Кіндрашівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали вісім штурмів окупантів в районі населеного пункту Ставки, Зарічне, Ямпіль та в бік Новосергіївки, Дружелюбівки, Лиману, Діброви.

На Словʼянському напрямку противник двічі штурмував у бік Рай-Олександрівки. Один з штурмів — триває. На Краматорському напрямку атаки окупантів не зафіксовані.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 18 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Іллінівка, Плещіївка, Софіївка, Вільне, Степанівка, Торецьке, Іванопілля та в бік Костянтинівки, Новопавлівки, Миколайпілля. Дві з цих штурмових дій іще тривають.

На Покровському напрямку ворог здійснив 30 атак. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Затишок, Новоолександрівка, Родинське, Білицьке, Гришине, Сергіївка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопавлівка, Філія, Ганнівка. Одна з цих атак триває.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 89 окупантів та 27 — поранено, знищено чотири одиниці автомобільної техніки та одну гармату. Також ушкоджено дві одиниці автомобільної техніки, 123 укриття, один пункт управління БЛА та дві гармати противника. Знищено або подавлено 221 БЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти здійснили одну штурмову дію в бік Добропілля.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 26 атак окупантів в районі Прилук, Чарівного, Гуляйпільського, Рибного та в бік Добропілля, Злагоди, Нового Запоріжжя, Привілля, Залізничного, Цвіткового, Воздвижівки, Староукраїнки. Три з зафіксованих атак іще тривають.

На Оріхівському напрямку штурмові дії ворога не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку окупанти тричі атакували в бік Антонівського мосту та острова Білогрудий.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Шановні українці, українки!

Сьогодні вдалося повернути додому 209 наших людей – 205 військових, які були в полоні, більшість – із 22-го року. Та ще четверо цивільних, які були захоплені в полон росіянами торік на Сумському напрямку. Цей обмін – перший етап з великого погодженого обміну, про який ми домовились, – у форматі 1000 на 1000. Ми працюємо, щоб були й наступні етапи – це завжди одна з найкращих та найбільш обнадійливих новин, коли наші люди повертаються додому з полону. Я хочу подякувати посередникам – Сполученим Штатам Америки, ми говорили з ними напередодні 9 травня, політичне гарантування, щоб домовленості були реалізовані.

Окремо я хочу відзначити всіх наших воїнів, які на фронті своїми сміливими діями забезпечують для України поповнення «обмінного фонду». Кожен український підрозділ, який забезпечує цей результат, допомагає повертати людей додому з полону.

Сьогодні ж була детальна нарада з нашими розвідками – ГУР та Зовнішньою розвідкою, Службою безпеки України та Генеральним штабом України. Кілька важливих речей. Звісно, що ми маємо справедливо та відчутно відповідати на всі російські удари по наших містах і селах. Я погодив деякі формати відповідей. Минулої ночі ворог уже бачив влучання, зокрема по їхніх нафтових об’єктах та військових об’єктах. Операції продовжуємо.

Також є хороша робота нашої розвідки. По-перше, чітко розуміємо, що обговорюється між Росією та керівництвом Білорусі. Пішла зараз більша активність росіян – я маю на увазі у розмові з Олександром Лукашенком. Хочуть значно більше втягнути Білорусь у війну та саме з території Білорусі розпочати додаткові агресивні операції – або проти нашого Чернігівсько-Київського напрямку, або проти однієї з країн НАТО, які поруч із Білоруссю.

Звісно, ми будемо й надалі захищати Україну, захищати наших людей, українців – я доручив нашим Силам оборони та безпеки України підготувати план реагування, і на Ставці ми розглянемо та затвердимо. Чернігівсько-Київський напрямок ми будемо посилювати. Партнери теж знають, що відбувається й до чого схиляють Білорусь. Є у нас і російські документи, у яких пропонуються цілі для ударів по Києву, удари по Києву та по інших наших містах – по політичних та військових об’єктах, де може бути керівництво армії, уряд, і тут – по Банковій. Давно вони виношують цей план – зараз, після Ірану, знов активізувались – шукають, де ми знаходимось, де ми буваємо. Так само про інших людей з українського керівництва, з розвідки, наших спеціальних служб. Дехто там, у Москві, так і не зрозумів, що українці ніколи не здадуть свою незалежність, і в будь-якому випадку – на Банковій чи без Банкової – свою землю, свій суверенітет, свою державу ми не здамо.

Ще одне. Сьогодні вранці був на тому місці в Києві, де росіяни знищили будинок, звичайний будинок, житловий: своєю ракетою Х-101 фактично знесли під’їзд, дев’ять поверхів, рештки ракети знайшли в підвалі будинку. Загинули 24 людини. Серед них – три дитини. Звичайні люди. Вони були просто у себе вдома, на жаль. Мої співчуття рідним та близьким. Важливо, щоб світ не мовчав про такі удари, важливо, щоб підтримка для України зберігалась. Це підтримка не для того, щоб ми забрали чуже, це підтримка, щоб українці змогли своє захистити – свою свободу, своє життя. Ми обов’язково захистимо Україну! Якими б не були загрози – Україна є й буде. Росія повинна закінчити цю свою війну. Мир потрібен.

Слава Україні!

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!