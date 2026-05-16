Англія

Команда Унаї Емері перед фіналом Ліги Європи УЄФА гарантувала собі місце в Лізі чемпіонів на наступний сезон через чемпіонат.

Дуже обмежена кількість запитань залишається відкритою наприкінці поточного сезону англійської Прем’єр-ліги, і зокрема остаточний висновок щодо роботи Арне Слота на чолі Ліверпуля в цій кампанії треба буде зробити. І це безпосередньо залежатиме від того, чи зможуть виконати "червоні" своє основне завдання з потрапляння до Ліги чемпіонів УЄФА на наступний сезон.

Для того, щоб Ліверпуль там опинився з четвертої сходинки, треба було обігравати бірмінгемську Астон Віллу на її полі в передостанньому турі. Або ж зіграти внічию, після чого сподіватись на власний гарний результат у останній ігровий день або ж на те, що колектив Унаї Емері дуже багато сил витратить на фінальний матч Ліги Європи посеред тижня. І ще, звичайно, "червоні" б не відмовились, якби їхню очну баталію із сусідами по турнірній таблиці ті проводили далеким від основного стартовим складом із зрозумілих причин.

Проте Емері вирішив не давати Слоту жодного гандикапу й випустив на поле наближений до основного за ходом поточної кампанії перелік виконавців. А ті, звичайно, знають, що треба робити на футбольному полі. Тим паче проти такого Ліверпуля, який знову погано й дуже важко входив до гри, у наслідок чого ризикував пропустити в двох швидких випадах від Воткінса вже на стартових хвилинах. Однак нападник не квапився реалізовувати свої моменти та ще й поперек забив у одно з падінь на газон.

Потім був доволі тривалий період часу, коли "леви" вирішили не нагнітати становище біля чужих володінь, у наслідок чого Ліверпуль зумів перехопити контроль м’яча й навіть наблизився впритул до забитого гола. Проте Гравенберх та Собослаї лише перевіряли Мартінеса своїми дальніми ударами, а ще одного разу Мак Аллістер головою з подачі зі стандарту пробив зблизька над воротами. Напевно, Слоту подобалась така динаміка в атаці його команди.

Однак саме в цей момент колектив Емері й вирішив завдати разючого удару наприкінці першого тайму, коли розіграш кутового на лівому фланзі захист Ліверпуля відверто проґавив, чим дозволив Роджерсу виконати закручений удар під дальню стійку з лівого флангу штрафного. А отже черговий перший тайм у цьому сезоні команда "червоних" програла, і статистика підказувала, що за таких умов вони не повертаються до гри належним чином.

Зруйнувати цю згубну тенденцію спробував на початку другого тайму ван Дейк, коли Собослаї черговою бездоганною подачею штрафного з глибини правого флангу знайшов голову партнера на дальньому куті воротарського, після чого Ліверпуль побіг одразу й за другим голом, до чого ближче за всіх підібрався Нгумоа, однак його дальній постріл із лівого краю атаки прийняв на себе протилежний каркас воріт.

А потім стало те, що важко було передбачити. На 57 хвилині Собослаї на лівому фланзі захисту обробляв вкидання ауту від партнера й просто послизнувся на рівному місці, що дозволило Роджерсу одразу перевести м’яч на Воткінса до центру штрафного, і цього разу Оллі в дальній кут не схибив. І одразу після цього Вілла запустила свій конвеєр контратак, зупинити який у гостей не було жодного шансу.

Той-таки Воткінс у підсумку оформив дубль на 73 хвилині, коли зіграв на добиванні відскоку від Мамардашвілі під час дальнього удару з лівого флангу від Тілемаса. А вже ближче до завершення основного часу Оллі поділився м’ячем із Макгінном, і той ударом від входу до правого флангу чужого штрафного в дальню дев’ятку з місця поставив крапку в сподіваннях команди Слота хоч якось урятувати цю гру. Якщо такі взагалі мали місце, бо не надто це було помітно. І хоча ван Дейк на початку компенсованого часу зумів знову вдало зіграти головою на подачі Собослаї з розіграшу стандарту, але це вже особливого значення не мало.

У заключному турі бірмінгемська Астон Вілла зіграє в гостях у Манчестер Сіті, тоді як посеред тижня проведе фінал Ліги Європи УЄФА проти німецького Фрайбурга, а Ліверпуль завершить сезон грою проти лондонського Брентфорда вдома.



Астон Вілла — Ліверпуль 4:2

Голи: Роджерс, 42, Воткінс, 57, 73, Макгінн, 89 — ван Дейк, 52, 90+2

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Торрес, Дінь — Лінделеф (Барклі, 46), Тілеманс (Луїс, 90) — Макгінн (Санчо, 90), Роджерс, Буендія (Матсен, 84) — Воткінс.

Ліверпуль: Мамардашвілі — Гомес (К'єза, 66), Конате, ван Дейк, Керкез — Гравенберх (Вірц, 66), Мак Аллістер — Собослаї, Джонс, Нгумоа — Гакпо (Салах, 75).



Попередження: Кеш, Воткінс, Макгінн — Гомес