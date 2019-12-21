Украина: Вторая лига

Ливиец рассказал о непростом периоде в карьере.

Полузащитник Чайки Мохамед Доу рассказал о восстановлении после травмы и о своих выступлениях в составе

Ливийский хавбек пропустил около года из-за травмы, но в ноябре вернулся в состав "сине-желтых".

"Это был тяжелый год в моей жизни. У меня случился открытый перелом руки. Это очень сложная физическая и психологическая травма. Но главная проблема была в том, что операция состоялась только через три недели. Выдержать боль было почти невозможно. Я даже не мог спать. Уже после операции я надеялся, что достаточно быстро смогу восстановиться. Но ситуация с рукой оказалась более сложной, чем все считали до того, поэтому со временем мне сделали вторую операцию. Это была просто ужасная часть моей жизни.

Сначала было трудно смириться с тем, что футбол на время вычеркнут из моей жизни. Я очень обрадовался, когда в команду пришел Тарас Иванович Ильницкий. Я довольно быстро увидел, что в команду пришел тренер, который понимает футбол. В течение этого года я конечно не оставлял команду с поля зрения. И чувствовал себя довольно необычно: хочу играть, но должен быть зрителем.

Чайка – это мой второй дом. Благодаря клубу я стал профессионалом. Да, я год не играл, много потерял, но я готов доказывать, что нужен команде. Жаль, что сейчас начался отпуск. Тренировок не Мне было лет 10, когда мои родители приехали в Украину работать. В Киеве я учился в арабской школе. А во дворе играл со сверстниками в футбол. Так понемногу учился русскому и украинскому языкам. Со временем родители вернулись в Ливию, а я остался здесь, ведь учился в институте. Большую часть своей жизни я живу в Украине.

По происхождению я, конечно, ливиец. Но я настолько привык здесь ко всему, мне нравится в Украине. Это моя вторая страна. Поэтому, наверное, чувствую себя наполовину украинцем.

Мечтаю о собственном стадионе Чайки. Чтобы команда играла на глазах у собственных болельщиков в Петропавловской Борщаговке. А еще мечтаю о дне, когда наш президент Нигруца Александр Петрович поставит задачу выйти в Первую лигу. С таким тренером,как Тарас Ильницкий, это вполне по силам нашей команде", – рассказал Доу в интервью официальному сайту клуба.

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