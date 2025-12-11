Україна: Друга ліга

Український та чеський клуб співпрацюватимуть у всіх напрямках розвитку футбольних сфер.

Київський Локомотив та чеський Яблонець підписали стратегічний меморандум про двосторонню співпрацю. Про це повідомляє прес-служба киян.

Договір про співпрацю підписали президенти клубів Олександр Єгоров та Якуб Стржештик.

"Це не просто співпраця. Це прорив, що дає Локо можливості, яких немає жоден клуб нашої ліги.

Спільні тренувальні збори в Чехії та Україні, стажування та індивідуальні програми для наших юнаків у структурі Яблонця, міжнародні товариські матчі та турніри, європейський скаутинг і шлях у професійні чемпіонати ЄС, а також обмін тренерами та сучасні методики підготовки.

Це новий рівень для клубу. Новий горизонт для наших дітей. І реальний місток Локо до Європи.

Дякуємо ФК Яблонець за довіру та партнерство. Попереду — велика робота і великі можливості", — сказано у заяві київського клубу.

Після 18 турів Яблонець посідає третє місце у чемпіонаті Чехії, а Локомотив йде на другому місці у турнірній таблиці Другої ліги України. Також кияни вийшли до 1/4 фіналу Кубку України.